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صفارات الانذار تدوي في مسكافعام بإصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيرة

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

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