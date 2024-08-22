كيان الاحتلال بات يبالغ بالدم الفلسطيني خلال الفترة الأخيرة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" لفت سهيل الناطور إلى أن الكثيرين حتى من الإسرائيليين الوسط الذين لا يؤيدون نتنياهو ولا يعارضون الضربة الفلسطينية لكنهم أحسوا في الفترة الأخيرة المبالغة بالدم الفلسطيني خاصىة أن الخسائر بائنة أمام الكاميرات.

وفي إشارة إلى مجزرة مدرسة صلاح الدين نوه أن الاستمرار اليومي لهذا الاستنفار ضد الفلسطينيين المدنيين إنما الحجة الواحدة التي يسوقونها حوله هو وجود المقاومة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن ذلك المكان والتجمع السكاني لا توجد به أي علامة عسكرية.

وفي إشارة إلى زيارة وزير الخارجية الأميركية بلينكن التاسعة إلى المنطقة أكد أن الهدف منها إنما هو إنقاذ إسرائيل من العثرات في أدائها الدموي ضد الشعب الفلسطيني، وأضاف: الآن أحرجوا لأن جميع الفصائل كلفت حماس أن تقول رايها وكان الرأي "نعم لاتفاق 2 تموز" وهذا الاتفاق يبدأ أولا بوقف إطلاق النار.

وأكد أن كيان الاحتلال يسعى خلف كسب الوقت لمزيد من الاستعدادات، مبينا: لأن الهدف الرئيسي لديهم هو تمرير الشهرين القادمين على الانتخابات الأميركية، وليرتكبوا بعدها ما يمكن أن يقال إن هذا قدم تنازلا للفلسطينيين.

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