الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤
٠٤:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

كتيبة طولكرم تفجر عبوات ناسفة في قوات الاحتلال وتحقق اصابات مباشرة

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :