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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في محيط "سديروت" بغلاف غزة

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

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