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الصحة الفلسطينية: 3 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم طولكرم

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

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