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كتائب القسام تعلن استهداف دبابتين من نوع ميركافا شمال مدينة خانيونس

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

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