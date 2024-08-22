ليلة دامية أخرى في غزة.. عشرات الشهداء والجرحى

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل العالم إن قطاع غزة تعرض ليللة الخميس لسلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة، التي استهدفت مناطق متعددة في القطاع، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

في شمال قطاع غزة، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً دون سابق إنذار، مما أدى إلى استشهاد أكثر من عشرة فلسطينيين. كما شهدت مناطق حي الصبرة وحي الزيتون قصفاً مكثفاً، بالإضافة إلى استمرار القصف المدفعي في المناطق الشمالية والجنوبية من القطاع.

وفي المنطقة الوسطى، تعرض مخيم النصيرات لغارة جوية استهدفت منزلاً في منطقة المخيم الجديد، مما أدى إلى استشهاد عشرة مواطنين. كما استهدف القصف منزل عائلة الدباكي في مخيم المغازي، مما أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين.

وفي مدينة دير البلح، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية بأحزمة نارية، مما أدى إلى تدمير عدد كبير من الأراضي الفارغة والشقق السكنية في أبراج القسطل. كما شهدت المنطقة الشرقية قصفا مدفعيا مكثفا، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وفي خانيونس، تعرضت منطقة القرارة ومنطقة حمد لوابل من إطلاق النار والقذائف، مما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى ناصر. كما شهدت مناطق عبسان وبني سهيلا استهدافاً لمنزل، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وفي الختام قال مراسل العالم إن هذه الغارات ترافقها عمليات نزوح قسري واسعة النطاق، حيث طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من السكان إخلاء مناطق شرق مدينة دير البلح وغرب شارع صلاح الدين، مما زاد من تعقيد الوضع الإنساني الصعب في القطاع.

ويعيش سكان قطاع غزة في ظل واقع مؤلم، حيث تتواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي، مما يزيد من معاناتهم ويعقد الوضع الإنساني في المنطقة.