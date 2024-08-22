 مصادر مطلعة تكشف هوية منفذ العملية الاستشهادية في تل أبيب

العالم-فلسطين

وقالت المصادر لـ"شبكة قدس" إن الشهيد جعفر منى من مدينة نابلس هو منفذ العملية الاستشهادية في تل أبيب، مطلع الأسبوع الجاري، وأضافت أن جيش الاحتلال أبلغ عائلته بذلك.

وكانت كتائب القسام بالمشاركة مع سرايا القدس، قد أعلنت مسؤوليتهما عن العملية الاستشهادية في تل أبيب، في حين وقع انفجار ضخم مساء الأحد وسط تل أبيب، فيما كشفت تحقيقات شرطة الاحتلال أن سبب الانفجار هو عبوة ناسفة كان يحملها شاب على ظهره، دون الكشف عن هويته.

وجاء في بيان جهاز "الشاباك" وشرطة الاحتلال أن هجوم تل أبيب عبارة عن "حدث أمني نفذ باستخدام عبوة ناسفة"، وأدى إلى إصابة أحد المستوطنين بجروح متوسطة.

وأكدت كتائب القسام في بيانها الذي أعقب العملية أن "العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل ستعود للواجهة طالما تواصلت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين واستمرار سياسة الاغتيالات".