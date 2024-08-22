شاهد..عبوة ناسفة تستهدف قوات الاحتلال في طولكرم

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم إن القوات الإسرائيلية بعملية اقتحام لمخيم طولكرم للاجئين شمال الضفة الغربية، حيث تحركت في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت، القريب من المخيم. خلال العملية، انفجرت عبوة ناسفة كانت قد زرعت مسبقا، مما أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي بجراح. وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده نتيجة هذا الانفجار.

وأضاف، أن المنطقة شهدت اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمقاومين الفلسطينيين، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن تعامله مع إصابة شاب فلسطيني في رأسه برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. ولا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في محيط مخيم طولكرم، في إطار ما وصفه الجيش الإسرائيلي بمحاولة "إنهاء الكتائب الإرهابية" حسب زعمه، في إشارة إلى كتائب المقاومة الفلسطينية، وتحديدا كتيبة طولكرم.

وفي سياق متصل، قال مراسل العالم إن شابا فلسطينيا استشهد في مدينة نابلس متأثرا بجراحه التي أصيب بها بعد اشتباكه مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة للاجئين، خلال عملية اقتحام أخرى.

تشهد الضفة الغربية تصاعدا في التوتر، وهو ما حذرت منه جهات أمنية إسرائيلية. ورفعت تقارير إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشير إلى أن الوضع في الضفة الغربية يتجه نحو الانفجار نتيجة ثلاثة عوامل رئيسية: زيادة هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، الدعم الخارجي لكتيبتي جنين وطولكرم، وسوء الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هذه العوامل الثلاثة تعتبر عوامل تفجير للوضع في الضفة الغربية، مما دفع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى رفع تقارير للمستوى السياسي لاتخاذ إجراءات لمنع حدوث انتفاضة جديدة.

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