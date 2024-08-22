الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤
٠٧:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

نائب قائد فيلق القدس: المقاومة العراقية نفذت حتى الان 100 عملية بالمسيرات ضد الامريكيين

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :