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نائب قائد فيلق القدس: حزب الله شل حركة 3 الوية لجيش الاحتلال وهم في إرباك تام

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

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