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نائب قائد فيلق القدس: الاحتلال قائم على الارهاب وقد اغتال حتى الان 280 قائدا في المقاومة وآخرهم الشهيد هنية

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

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