الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤
٠٧:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

هآرتس: نتنياهو لم يغير مواقفه بعد الاتصال الهاتفي مع الرئيس الامريكي الليلة الماضية

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :