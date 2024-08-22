الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤
٠٧:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

كتيبة طولكرم تخوض اشتباكات ضارية وتفجر عبوات ناسفة بقوة مشاة وآليات عسكرية

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :