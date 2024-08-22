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وزير الخارجية الايراني: سنسعى لادارة التوتر مع واشنطن وبناء العلاقات مع اوروبا شرط تخليهم عن النهج العدائي والعمل على احياء الاتفاق النووي

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

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