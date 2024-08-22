شاهد.. المسيرات الأربعينية للإمام الحسين تجذب الملايين

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في منفذ الشلامجة الحدودي، إن مسيرات أربعينية الإمام الحسين عليه السلام تركزت بشكل خاص في منفذي شلامجة والجذابة الحدوديين، حيث قدم العديد من الزوار من الجانب العراقي إلى الجانب الإيراني لإحياء هذه الذكرى بصورة جماعية وفردية.

وأضاف، أنه منذ بداية انطلاق المسيرة الأربعينية، شهدت المنافذ الحدودية مشاهد لا تُحصى من الجوانب الخدمية والأمنية. تستمر الخدمات على قدم وساق من الجانبين العراقي والإيراني، حيث تقدم المواكب الطعام والشراب للزوار، وتُسير الرحلات من المحافظات الأخرى إلى المنافذ الحدودية. كما تم تدشين قطارات من مدينتي مشهد وطهران، بالإضافة إلى تدشين سفينة لنقل الزوار.

وأشار مراسل العالم إلى أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 50 درجة مئوية، والرطوبة النسبية التي بلغت أكثر من 60%، لم تثنِ هذه الظروف الصعبة الرجال والنساء والأطفال عن المشاركة في المسيرات. جمعهم حب الإمام الحسين عليه السلام والمشاعر العميقة التي يحملونها تجاهه.

ولفت مراسل العالم إلى أن المنافذ الحدودية الإيرانية مع العراق شهدت حضورا مكثفا لوسائل الإعلام والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء من مختلف أنحاء العالم، لتغطية هذه المناسبة ونقل معانيها الإنسانية والاجتماعية والسياسية والتوعوية.

وقالت مراسلة أحد القنوات لمواسل العالم: "أن دور الإعلام في هذه الأيام هو دور بارز وفريد من نوعه، خاصة مع حلول الأربعينية الحسينية. وأضافت: "رسالة كل مراسل هي نقل الشعائر الحسينية وأهمية وسبب هذه الثورة العظيمة الخالدة. نشاهد الصغير والكبير، الشيب والشباب، الرجال والنساء، الكل يشاركون في هذا الزحف المليوني. رسالتي كمراسلة هنا في معبر شلامجة الحدودي هي رسالة زينبية، أنقل هذه المشاهد والمشاعر والحضور الواسع إلى العالم، لأقول بأن هذه المسيرة ما زالت مستمرة".

وأشارت المراسلة إلى الجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مؤكدة أن رسالة الإمام الحسين عليه السلام هي الوقوف بوجه الظلم ودعم الشعوب المظلومة من خلال الحضور في هذه المسيرة.