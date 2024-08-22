الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤
٠٩:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

سرايا القدس تقصف بقذائف الهاون مقرا لقيادة قوات الاحتلال في محور نتساريم

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :