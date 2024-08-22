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الاحتلال يمنع الهلال الأحمر من الدخول لمخيم طولكرم + فيديو

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

مخيم طولكرم – الضفة الغربية (العالم) 2024.08.22 – أكدت مراسلة قناة العالم الإخبارية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية من الدخول إلى مخيم طولكرم بعد أن نفذت ليلة أمس ثاني اقتحام واسع للمخيم خلال الشهر الماضي سقط إثره 3 شهداء على الأقل والعديد من المصابين، فيما قامت بتنفيذ عمليات تجريف وتدمير هائلة فيه.

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وفي حوار مباشر في تام الساعة 11:08 بتوقيت مكة المكرمة أوضحت الزميلة راية عروق أن اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم طولكرم مستمر منذ أكثر من 11 ساعة، ولا زال جيش الاحتلال يفرض حصارا مطبقا على المخيم وعلى بعض مستشفيات المدينة القريبة من المخيم.

وأكدت: سقوط ثلاثة شهداء حتى اللحظة، إضافة إلى الإصابات فيما لم تتمكن جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية إلى الآن من الدخول إلى المخيم وإسعاف المصابين.

وأشارت إلى أن الجرافات العسكرية لا زالت تتواجد في محيط المخيم، حيث تجري عمليات تجريف وتدمير هائلة داخل المخيم، وبين أن أجزاءاً من منازل تم تدميرها، فيما يعملو أهالي المخيم على إعادة تأهيل الشوارع المدمرة ومنظومة الصرف الصحي التي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد دمرها في اقتحامه الأخير قبل نحو 3 أسابيع

وفيما قالت إن مسيرات الاحتلال موجودة في سماء المخيم وقصفت عدة مواقع، أكدت إصابة جندي إسرائيلي كما أعلن الإعلام العبري، حيث قالت كتيبة طولكرم سرايا القدس في بيانات أنها تصدت لجيش الاحتلال الإسرائيلي كما فجرت عبوات ناسفة في الجرافات العسكرية وآليات الاحتلال.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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