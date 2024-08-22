شاهد.. وحشية قوات الاحتلال تجتاح الضفة الغربية

العالم - خاص بالعالم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام القرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية. واندلعت اشتباكات ومواجهات في مناطق متعددة من الضفة خلال حملة دهم واعتقال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ففي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من مدخلها الغربي، وحاصرت مستشفيات “الإسراء التخصصي” و”ثابت ثابت” الحكومي، وتمركزت في محيط مقر المقاطعة.



ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية لمدينة طولكرم، وحاصرت مخيم المدينة للاجئين، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات، تزامنا مع اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي طال منزلا في مخيم طولكرم، وشرعت جرافات وآليات الاحتلال العسكرية بتدمير البنية التحتية للمدخل الغربي لمخيم طولكرم.



وحاصرت قوات الاحتلال منزلا في ضاحية اكتابا شرقي طولكرم، وأطلقت عليه قذائف إنيرجا، ما أدى الى اشتعال النيران فيه، تزامنا مع انتشار آليات عسكرية على طول شارع نابلس المحاذي للمدخل الشمالي للمخيم.



في المقابل، تصدى مقاومون لقوات الاحتلال، وفجروا عدة عبوات ناسفة في آليات وجرافات الاحتلال، أصيب على إثرها جندي إسرائيلي كما اشتعلت النيران في جرافة عسكرية إسرائيلية بعد تفجير عبوة ناسفة فيها.



كتائب القسام أعلنت استهداف قوات الاحتلال على محور البلاونة في مخيم طولكرم شمال غربي الضفة الغربية، وقالت إنها استهدفت بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى في مخيم طولكرم جرافة في حارة العكاشة.



وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت مواطنين في مدن نابلس سلفيت وقلقيلية ومخيم بلاطة للاجئين،كما أعادت اعتقال الأسير المحرر أيمن عارف الحج محمد.

