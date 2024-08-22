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المقاومة الإسلامية تنفذ سلسلة عمليات جديدة ضد مواقع "إسرائيلية"

المقاومة الإسلامية تنفذ سلسلة عمليات جديدة ضد مواقع
الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

نفذت المقاومة الإسلامية اليوم الخميس، سلسلة عمليات جهادية جديدة ضد مواقع وتموضعات للعدو الصهيوني دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة، وردًا على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

العالم - لبنان

وفي هذا السياق استهدف مجاهدو المقاومة صباحًا "ثكنة برانيت" بقذائف ‏المدفعية الثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة، وشنوا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدف تموضعات ‏لجنود العدو في مستعمرة "كريات شمونة" أصابت أهدافها بدقة.‏ كذلك استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية التجهيزات ‏التجسسية في موقع جل العلام بمحلقة انقضاضية وأصابوها بشكل مباشر.‏

1 - بيان استهداف ثكنة "برانيت":
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:00 من صباح يوم الخميس 22 - 8 - ‌‏2024 "ثكنة برانيت" بقذائف ‏المدفعية الثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

2 - بيان الهجوم الجوي على "كريات شمونة"

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو "الإسرائيلي" على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، شنّ مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية يوم الخميس 22-8-‌‏2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تموضعات ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة وأصابت أهدافها بدقة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

3 - بيان استهداف جل العلام:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من صباح يوم الخميس 22-8-‌‏2024 التجهيزات ‏التجسسية في موقع جل العلام بمحلقة انقضاضية وأصابت هدفها بشكل مباشر.‏
‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 22-8-2024‏
‏17 صفر 1446 هـ

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