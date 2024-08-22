المقاومة الإسلامية تنفذ سلسلة عمليات جديدة ضد مواقع "إسرائيلية"

العالم - لبنان
وفي هذا السياق استهدف مجاهدو المقاومة صباحًا "ثكنة برانيت" بقذائف المدفعية الثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة، وشنوا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدف تموضعات لجنود العدو في مستعمرة "كريات شمونة" أصابت أهدافها بدقة. كذلك استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام بمحلقة انقضاضية وأصابوها بشكل مباشر.
1 - بيان استهداف ثكنة "برانيت":
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:00 من صباح يوم الخميس 22 - 8 - 2024 "ثكنة برانيت" بقذائف المدفعية الثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
2 - بيان الهجوم الجوي على "كريات شمونة"
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو "الإسرائيلي" على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 22-8-2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تموضعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة وأصابت أهدافها بدقة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
3 - بيان استهداف جل العلام:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من صباح يوم الخميس 22-8-2024 التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام بمحلقة انقضاضية وأصابت هدفها بشكل مباشر.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 22-8-2024
17 صفر 1446 هـ