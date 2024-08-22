لا أمان في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر جديدة

العالم - خاص بالعالم

عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في قصف جوي اسرائيلي طال منزلا في بيت لاهيا شمالي القطاع، فرق الدفاع المدني أوضحت أن عددا كبيرا من المصابين والمفقودين ظلوا لساعات تحت الأنقاض، القصف الاسرائيلي لبيت لاهيا سبقه آخر مماثل استهدف منزلا في تل الزعتر في مخيم جباليا شمالي القطاع أيضا.

أما في وسط القطاع، فقد تحدثت مصادر فلسطينية عن شهداء وجرحى، معظمهم في حالة خطرة سقطوا في اعتداء إسرائيلي جديد على منزل في مخيم المغازي، تزامنا مع قصف لطيران الاحتلال طال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وفي خانيونس جنوبي القطاع،، تحدثت مصادر فلسطينية عن إطلاق جيش الاحتلال النار باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي. الاعتداءات الاسرائيلية جاءت بعد قصف طال خيام النازحين في بني سهيلا شرقا، أسفر عن شهداء وجرحى بينهم طفلان وخمس نساء. وآخر استهدف بلدة الفخاري شرق المدينة. وفي عاصمة الجنوب رفح، عمل جيش الاحتلال على تدمير ونسف مبان سكنية غربي المدينة وفق مصادر فلسطينية.

فلسطينيا.. أعلنت سرايا القدس قصف مقر تابع لقيادة قوات الاحتلال في محور 'نتساريم' بقذائف 'الهاون' من العيار الثقيل، فيما نشرت كتائب القسام صورا لعملية نفذها مقاتلوها ضد جنود الاحتلال وآلياته في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

القسام أعلنت تدمير ناقلتي جند من طراز النمر في اشتباك مباشر، كما أكدت تدمير منزل تحصنت بداخله قوة إسرائيلية إثر استهدافهم بعبوة 'تي بي جي' المضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد.؛ فيما ذكرت مصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الدخان، والرصاص الحي بكثافة لتغطية عملية إجلاء قتلاه وجرحاه من المنطقة.