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صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة "المنارة" بإصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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