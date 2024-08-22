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إعلام الإحتلال: سقوط صاروخين في "كريات شمونه" قرب الحدود مع لبنان

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

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