الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤
١٢:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

يديعوت احرونوت العبرية: مسيّرة تستهدف سفينة في بحر العرب وتلحق بها أضرارا

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :