بريك: "إسرائيل" تسير نحو الهاوية وستنهار خلال عام إذا..

العالم - الاحتلال



وقال بريك، في مقالٍ له نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية إنّ وزير الأمن الداخلي يوآف غالانت بدأ يدرك الحقيقة، وهي: "إذا اندلعت حرب إقليمية بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن غزّة ستكون "إسرائيل" في خطرٍ محدق".

وأضاف بريك أنّ "غالبية التصريحات الطنانة لغالانت بشأن أهداف الحرب على قطاع غزة لم تتحقق بعد"، فبعد دخول "الجيش" إلى مدينة غزّة، قال غالانت: "سنسيطر على المدينة وأنفاقها، وسوف نهزم حماس، وهذا الأمر بعيد المنال".

وأشار بريك إلى أنّ غالانت ادعى أيضاً عند هجومه على خان يونس جنوبي قطاع غزّة بأنّ يحيى السنوار داخل الأنفاق بمفرده، وأنه فقد السيطرة على رجاله، وهذا الأمر غير صحيح.

"نغرق في مستنقع غزّة"

وأردف بريك قائلاً: "أفترض أنّ غالانت يدرك الآن أنّ الحرب فقدت غايتها، فنحن نغرق في مستنقع غزّة، ونفقد جنودنا هناك من دون أيّ فرصةٍ لتحقيق هدف الحرب الرئيسي، وهو إسقاط حماس".

ووصف بريك تصريحات غالانت وهرتسي هليفي وبنيامين نتنياهو بأنّها "ذرٌّ للرماد في عيون الإسرائيليين"، مشدداً على أنّ المستويين السياسي والعسكري يقودان "إسرائيل" نحو الهاوية.

وأكد بريك أنّ استبدال نتنياهو وشركائه في اليمين المتطرّف قد ينقذ "إسرائيل" من دوامة وجودية قد تصل إلى نقطة اللاعودة قريباً.

"نتنياهو يعرقل"

وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، قال بريك إنّ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار وأمين عام حزب الله حسن نصر الله يفهمان الوضع الصعب في "إسرائيل". لذلك، ما كان يمكنها تحقيقه في الماضي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى يصبح مستحيلاً بسبب الشروط الجديدة التي أدخلها نتنياهو إلى الاتفاق.

وأضاف أنّ اغتيال "إسرائيل" قيادات من حماس في طهران وحزب الله في بيروت أدخل المنطقة في وضعٍ جديد، وهذه الخطوة التي قررها المهووسون بإشعال الحرائق نتنياهو وغالانت وهرتسي هليفي من دون حساب تبعاتها، من الممكن أن تشعل الشرق الأوسط.