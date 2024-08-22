الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤
١٢:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: تخاذل المسلمين إزاء مظلومية الشعب الفلسطيني مسألة خطيرة

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :