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السيد الحوثي: العدو الاسرائيلي يعترف بالتأثير الكبير لعمليات حزب الله

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

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