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ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 40265 شهيداً

ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 40265 شهيداً
الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة بغزة أن العدو الصهيوني ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 42 شهيدًا و163 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - فلسطين

وأكدت الوزارة في تحديثها اليومي ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 40265 شهيداً و93144 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات العدو “الصهيوني” منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.

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