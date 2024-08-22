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السيد الحوثي: العدو الاسرائيلي في حالة خوف شديد من الرد وهو يقبع بالملاجئ

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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