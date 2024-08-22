غزة.. المقاومة الفلسطينية تواصل استهداف قوات الاحتلال في محاور القتال

العالم - فلسطين



وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس قصفها بقذائف الهاون من العيار الثقيل مقرا تابعا لقيادة الاحتلال في محور "نتساريم" وسط قطاع غزة.

وكانت سرايا القدس، قصفت أمس تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته في محيط مدرسة "عمر الأغا" في منطقة القرارة، شمالي شرقي خان يونس، جنوبي القطاع، بوابل من قذائف "الهاون".

من جهتها أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إستهداف دبابتي ميركافا للاحتلال بقذيفتي "الياسين 105" في محيط موقع "عبلة" غربي مدينة حمد شمالي خانيونس جنوبي القطاع.

وأمس، أعلنت القسام، عن تفجيرها عين نفق بقوّة تابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، غربي مدينة حمد، شمالي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام، في بيانٍ، أنّه بعد عودة مجاهديها من خطوط القتال أكدوا تفجير عين نفق فُخخت مسبقاً بعبوة في قوة إسرائيلية تقدمت إلى المكان، حيث أوقعوا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح غربي منطقة الحاووزين.