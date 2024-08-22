إلهان عمر: وزير خارجيتنا يتوسل من أجل إنهاء الحرب!!

العالم - الأميركيتان

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته مع عضوة مجلس النواب كوري بوش في ولاية شيكاغو التي انعقد فيها مؤتمر الحزب الديمقراطي.

وفي إشارة إلى زيارات بلينكن من أجل وقف إطلاق النار ومحادثات تبادل الأسرى، قالت عمر: “الآن اسألوا أنفسكم. كيف يمكن لوزير خارجيتنا أن يسافر 11 مرة ويتوسل من أجل إنهاء الحرب، ونحن نواصل تقديم القنابل والأسلحة التي تسببت فيها”.

وأضافت: “كيف لا نخجل من هذا الإذلال الذي يواجهه ممثلو إدارتنا؟ القول بأننا نحترم القانون الدولي، ليس فقط نفاق بل هو إذلال أيضًا”.

وانتقدت عمر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ”رفضها الاعتراف بحرب الإبادة الجماعية” التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة.

وتعليقاً على تصريح بايدن بأنهم “يعملون بلا كلل من أجل وقف إطلاق النار” قالت عمر: “عليهم أن يخجلوا من أنفسهم لاستخدام مثل هذا التصريح، لأننا نقدم هذه الأسلحة”.

وخاطبت عمر إدارة واشنطن بالقول: “إذا كانوا يريدون حقا وقف إطلاق النار، فعليهم أن يتوقفوا عن إرسال الأسلحة”.

وفي أحدث جولاتها، أجر الاحتلال الإسرائيلي وحماس مفاوضات غير مباشرة في 15 و16 آب/أغسطس بالعاصمة القطرية الدوحة، بهدف تبادل الأسرى والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وخلافا للواقع، زعم بلينكن الذي جاء إلى فلسطين المحتلة في 19 أغسطس بمؤتمر صحفي أن “إسرائيل قبلت عرض وقف إطلاق النار المطروح على الطاولة”، لكنه امتنع عن التطرق إلى الشروط الموجودة في مسودة الصفقة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة على غزة؛ أسفرت عن أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.



