عرقلة نتنياهو للمفاوضات، وانتظار رد إيران وحزب الله

العالم – العين الإسرائيلية

بنيامين نتنياهو يفضل البقاء في محور فيلادلفيا على استعادة الأسرى.. هذا ما استنتجته الأوساط السياسية والإعلامية في الكيان الإسرائيلي، وذلك بعد جولة المفاوضات الأخيرة وتصريحات نتنياهو التي أعقبت لقائه بوزير الخارجية الأميركية آنتوني بلينكن، الذي منحه بدورة صك براءة من عرقلة الصفقة، محملا حماس المسؤولية.

وبهذا الشأن قالت محللة الشؤون الدبلوماسية دانا فايس للقناة العبرية الـ12 أن: "الوسطاء أبلغوا إسرائيل أن السنوار استلم تفاصيل المحدثة من الاتصالات ومن المتوقع أن يقدم جوابا.. والتقدير في إسرائيل هو أنه سيستمر في خط حماس وسيرفض، ورغم ذلك الوسطاء نقلوا الرسالة التالية خصوصا إلى رئيس الحكومة.. أعطنا مساحة مرونة فعليا.. رئيس الحكومة نتنياهو يواصل على الإصرار على أنه غير مستعدة لأن يتزحزح عن مبدأ محور فيلادلفيا، والمصريون اعلنوا أنه ليس هناك ما يتم الحديث عنه في هذا الشأن."

وأضافت: "هناك إحباط متزايد لدى فريق التفاوض والمؤسسة الأمنية والعسكرية.. لقد عادوا من الدوحة مع أمل ما بعد أن جلبوا الأميركيين للموافقة على مقترح نتنياهو و نتنياهو سيمنح مرونة.. وهذا لا يحدث.. في جلسة يوم الأحد قالوا له إنه من دون مرونة في محور فيلادلفيا لن تكون هناك صفقة.. وهو قال لهم إنها مسألة سياسية.. حتى لو دار الأمر في النهاية بين فيلادلفيا و المخطوفين في هذه الآونة أنا أفضل فيلادلفيا."

هذا ويتهم فريق التفاوض الإسرائيلي نتنياهو بعرقلة المفاوضات، وذلك عبر تمسكة بالبقاء في محوري فيلادلفيا ونتسارين باعتبارات سياسية خاصة به، ما قد يؤثر سلبا على الأسرى.

وحول هذه المواضيع تستضيف هذه الحلقة في الإستوديو د.وسام ناصيف ياسين الأكاديمي والباحث بالعلاقات الدولية.

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