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وسائل إعلام فلسطينية: 41 شهيدا بعدوان الإحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

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