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حزب الله يستهدف مباني يستخدمها جنود الإحتلال في مستوطنة المنارة

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

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