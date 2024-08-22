الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤
٠٤:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف انتشارا لجنود الإحتلال في محيط ثكنة أفيفيم

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :