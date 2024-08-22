نائب قوة القدس: عمليات المقاومة ضد كيان الاحتلال لن تتوقف

العالم - ايران

واشار العميد فلاح زاده في كلمة له القاها اليوم الخميس في مدينة شيراز بمناسبة اليوم العالمي للمساجد الى الاوضاع الاقليمية سيما الاوضاع في فلسطين وغزة وقال: بعد عملية طوفان الأقصى انهار الكيان الصهيوني وتولت أمريكا قيادة هذا الكيان لتهدئة الأوضاع.

ولفت الى أن الكيان الصهيوني قام بقصف مختلف مناطق قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى، وأضاف: بعد هذا العمل الإجرامي الإسرائيلي دخلت تيارات المقاومة إلى الميدان في مختلف مناطق المنطقة و اخذت زمام الامور في المناطق التي توجد لأمريكا وإسرائيل مصالح فيها وبالتأكيد ما دامت عمليات القضف والجرائم مستمرة فإن عمليات تيار المقاومة لن تتوقف.

وذكر نائب قوة القدس أن تيار المقاومة في العراق قد ضيق الخناق على الأمريكان وقام بتنفيذ 100 عملية بالمسيرات ضدهم، وأوضح: حزب الله أشل ثلاثة فرق إسرائيلية وهم حاليا في حالة ارتباك تام.

واشار العميد فلاح زاده الى أن "إسرائيل" قامت بقصف مختلف المناطق في غزة وضيقت الخناق على اهالي القطاع وارتكبت ابادة جماعية بحق 40 ألف شخص، وقال: لقد بدأوا عملية الإبادة الجماعية لكن هذه الضمائر الحية في العالم ستضيق الخناق على إسرائيل.

واضاف: ان الكيان الاسرائيلي قام على أساس الإرهاب.. هذا الكيان المشؤوم قام لحد الان باغتيال 280 من شخصيات المقاومة، وكان آخرهم الشهيد هنية.

وفي إشارة إلى طوفان الأقصى، قال نائب قوة القدس : إن هذه العملية الحقت خسائر فادحة بالكيان الصهيوني، وهذا الكيان بصدد احتلال غزة والقضاء على المقاومة وتغيير الشرق الأوسط، الا ان جبهة المقاومة قالمت بغيير معادلات العدو .