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شهيد بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

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