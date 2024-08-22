حمودة صباغ رئيساً لمجلس الشعب السوری للمرة الثالثة

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كذلك فاز ماهر حجار بالتزكية نائبا لرئيس المجلس، وفاز عضوا المجلس محمد ثائر محمد صادق الجوهري وفوزية محمد مناع بموقعي أميني السر في انتخابات مكتب المجلس، وعضوا مجلس الشعب أيمن أحمد أحمد وجمال علي سليمان بموقعي مراقبين في انتخابات مكتب المجلس.

يذكر أن الصباغ من مواليد 1959 في الحسكة، ويحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، يمارس المحاماة منذ عام 1987.

وتم انتخابه رئيسا لمجلس الشعب عام 2017، ثم أعيد انتخابه في أغسطس عام 2020 بالتزكية.

وكان صباغ نائبا في مجلس الشعب منذ 2007 ولأربعة أدوار متتالية، مرشحا عن محافظة الحسكة، وأصبح عضوا في اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في 2005، ثم عضوا في القيادة المركزية للحزب عام 2017.

وشغل صباغ عدة مناصب، منها نقيب المحامين في الحسكة منذ 1997 وحتى 2001، ثم رئيسا لمكتب الفلاحين القطري في القيادة القطرية لحزب البعث.