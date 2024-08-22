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ا ف ب: رئيسا الموساد والشاباك في مصر لاجراء محادثات بشأن اتفاق وقف النار في غزة

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

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