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وزيرة الخارجية الايراني يؤكد لنظيرته الالمانية اهمية الاحترام المتبادل في تعزيز العلاقات

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

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