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عراقجي وبوريل يبحثان محادثات الغاء الحظر وتطورات العدوان على غزة

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

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