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أولمرت: "إسرائيل" تقترب بخطوات واسعة نحو حرب شاملة وهذا مايريده نتنياهو وبن غفير وسموتريتش

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

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