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سي بي اس عن مسؤول أميركي: استئناف المحادثات في القاهرة بشأن كيفية التوصل لوقف لاطلاق النار في غزة

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

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