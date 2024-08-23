بن غفير يطالب بإقالة رئيس "الشاباك"

العالم-الاحتلال

وتخلى بن غفير عن النقاش الأساسي في اللقاء وهاجم رئيس الشاباك وصفقة تبادل الأسرى مع حماس.

وحدثت مواجهة بين بن غفير ورئيس الوزراء والمستشار القانوني للحكومة، وفي نهايتها غادر وزير الأمن المتطرف الاجتماع.

وقال بن غفير: "هل تريدون قيادة خط يجعلنا في النهاية رهائن؟"، ليرد عليه المستشار القانوني: "لتذكيرك ليس رهائن بل مختطفين".

ثم تحول النقاش إلى موضوع الحرم القدسي و رئيس الشاباك رونين بار، وقال بن غفير لنتنياهو: "لقد قلت لك مسبقا إنني لن أكون جزءا من حكومة عنصرية لا تسمح لليهود بالصلاة في جبل الهيكل".

فرد المستشار القانوني للحكومة عليه قائلا: "أنت من وافقت على الرد على المحكمة العليا والذي بموجبه الحكومة وليس أنت من يحدد السياسة".

وأضاف نتنياهو معقبا على كلام بن غفير: "الحكومة هي التي تحدد السياسة. وسيكون هناك وضع قائم في جبل الهيكل"، فأجاب بن غفير "إذا كان الأمر كذلك، اطردني (من الحكومة)".