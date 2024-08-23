الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤
٠١:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة

الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :