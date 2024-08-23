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دفعة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان تجاه جبل ميرون بالجليل الأعلى

الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

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