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الإعلام الإسرائيلي: حزب الله يستهدف قاعدة المراقبة الجوية 506 في ميرون

الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

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