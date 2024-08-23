شاهد/حزب الله يستهدف طاقم إطلاق المحلقات شمال فلسطين المحتلة

العالم- لبنان

وهذه هي عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية منذ 8 ساعة:

1- الساعة 7:00 استهداف ثكنة برانيت بقذائف ‏المدفعية الثقيلة وإصابتها إصابة مباشرة.‏

2-شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على تموضعات ‏لجنود الكيان الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة وأصابت أهدافها بدقة، كردٍ على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات الكيان على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

3- الساعة 11:30 استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع جل العلام بمحلقة انقضاضية أصابت هدفها بشكل مباشر.‏

4- الساعة 11:50 استهداف تموضعات لجنود الكيان ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.‏

5-استهداف تموضع لجنود الكيان الإسرائيلي في محيط موقع الغجر بالأسلحة المناسبة ‏وإصابته إصابة مباشرة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح، كردٍ على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات الكيان على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

6- الساعة 15:00 استهداف موقع المالكية بقذائف المدفعية ‏وإصابته إصابة مباشرة.

‏7- الساعة 15:00 استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة ‏وإصابته إصابة مباشرة.‏

8- استهداف مبان يستخدمها جنود الكيان الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة ‏المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كردً على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات الكيان على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

9- استهداف مبان يستخدمها جنود الكيان الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كردً على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات الكيان على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

10- استهداف مبان يستخدمها جنود الكيان الإسرائيلي في مستوطنة زرعيت بالأسلحة ‏المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

11- الساعة 18:15 استهداف انتشار لِجنود ‏الكيان الإسرائيلي في محيط ثكنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابتهم إصابةً مباشرة.

12- الساعة 19:15 استهداف موقع السماقة ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابةً مباشرة.