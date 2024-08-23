شاهد/الشرطة الألمانية تفض بالقوة مظاهرة داعمة لغزة

العالم- اوروبا

وأظهرت مقاطع “فيديو” بثها ناشطون عبر حساباتهم على مواقع التواصل، تجمع العشرات أمام مبنى المحكمة مرتدين الكوفية ورافعين الأعلام الفلسطينية.

يشار إلى أن الشاب قيد المحاكمة، كان قد هتف “من النهر إلى البحر” خلال مظاهرة مؤيدة لغزة في برلين في مارس/آذار الماضي.

وكانت حركات حقوقية قد دعت إلى حضور جلسة الاستماع والمشاركة في وقفة أمام المحكمة للتنديد بمحاولة السلطات تجريم الهتاف الشهير، وعقاب ناشط بسبب ترديده.

كما أظهرت مشاهد متداولة، لحظة اعتداء الشرطة على المتظاهرين، وإلقاء القبض على 12 شخصًا.

ومنذ انطلاق مظاهرات مؤيدة لغزة بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تعاملت الشرطة الألمانية بقسوة في فض هذه المظاهرات.

وتدعم ألمانيا "إسرائيل" في حربها على غزة، وتعدّ ثاني أكبر مزود أسلحة للكيان الصهيوني بعد الولايات المتحدة.