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استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على رفح

الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

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